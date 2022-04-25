Слишком исполнительная жительница Петрозаводска стала жертвой мошенников

Работник магазина попалась на звонок от липового начальника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 31-летней горожанки, ставшей жертвой аферистов.

Девушке, работавшей в мебельном магазине, позвонил якобы ее начальник. Звонивший сообщил, что грядет проверка, и поинтересовался наличием денег в кассе, после чего попросил перевести их на расчетный счет. Продавец перевела шесть с половиной тысяч рублей, после чего созвонилась с коллегами из другого филиала. От них она узнала, что мошенники обзванивали оба филиала, но коллеги потерпевшей смогли вовремя понять, что их пытаются обмануть.

В настоящее время полицейские выясняют подробности произошедшего. По заявлению жительницы Петрозаводска проводится проверка.