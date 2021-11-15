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"Слишком много иностранных ингредиентов": в России снова ожидается рост цен на продукты

Новости. Общество
20:20, 18 Ноября 2021
фото: pixabay.com

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Председатель совета ТПП Борисов предсказал двузначный рост цен на продукты в 2022 году.

Рост цен на продовольствие в России в 2022 году будет двузначным, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Такую оценку он дал в комментарии изданию «Секрет фирмы», пишет "Лента ру".

«Это связано с одной стороны с глобальным ростом цен, глобальной инфляцией. А с другой стороны, с тем, что практически на всех этапах создания продукции, food или non-food, у нас используется большое количество иностранных ингредиентов и производственных мощностей», — отметил Борисов. Он напомнил, что стоимость некоторых продуктов, например, сахара, риса, чая, кофе, рыбы, зерна, зависит от цены на бирже. «И здесь ничего нельзя сделать», — сказал Борисов. Остановить рост цен в следующем году может, в частности, конкуренция торговых сетей друг с другом, считает он.

Другой собеседник издания, глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков не столь категоричен. По его мнению, динамику стоимости по продуктам питания на зиму-весну сложно предсказать, поскольку цена зависит от слишком многих факторов, в том числе валовых сборов культур, биржевых показателей, тарифов, неналоговых платежей, курсов валют, размера ключевой ставки. Эксперт не увидел резких тенденций к росту цен на макароны, крупы и хлебобулочные изделия.

18 ноября председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. Ускоренный рост цен на продукты она объяснила не очень хорошим урожаем, увеличением глобальных цен и удорожанием рабочей силы в сельском хозяйстве из-за нехватки мигрантов.

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