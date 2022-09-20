Слиток золота и именную ложку выставили на торги в Карелии

Дорогие сувениры уйдут с молотка на публичных торгах в Карелии, сообщили в пресс-службе управления судебных приставов Карелии.

В Петрозаводске на торги, организованные Росимуществом, выставили дорогостоящие сувенирные лоты:

• именную ложку «Андрей» из золота 585 пробы с начальной ценой в 101 тысячу рублей,

• подарочный слиток золота 999 пробы весом 31,1 грамм SAGITTARIUS в деревянном футляре с прокладкой из красного бархата с начальной ценой в 103 тысячи 329 рублей.

Также на торги попал Мерседес — Бенц S500 4 MATIC 2009 года выпуска с начальной ценой лота в 1 миллион 553 тысячи 600 рублей.