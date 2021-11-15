Сломанный мопед украли в карельском поселке и вернут хозяйке в отремонтированном виде

Полиция Прионежского района Карелии раскрыла кражу мопеда, пропавшего с приусадебного участка в одном их поселков.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Женщина рассказала полиции, что, приехав на свой участок, она обнаружила, что что-то проник в хозяйственную постройку. Замок на двери был взломан, транспортного средства на месте не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к мопед украл 25-летний ранее неоднократно судимый житель села.

Он признался в краже и рассказал, что мопед отремонтировал, а затем обменял. Похищенное имущество изъято и после завершения следственных действий будет возвращено хозяйке.