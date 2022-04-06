Сломавшиеся светофоры спровоцировали аварию на одном из перекрестков Петрозаводска (ВИДЕО)

Два легковых автомобиля столкнулись на Зареке.

Сегодня в Петрозаводске в 14.35 случилось ДТП на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского.

Столкнулись два легковых автомобиля — один из них спускался по проспекту Александра Невского в сторону Онежского озера, другой ехал по улице Луначарского. Автомобиль одного из участников ДТП после столкновения вылетел на тротуар, сломав ограждение.

Сам момент аварии попал на камеру наружного наблюдения компании «Сампо». Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как «Столице на Онего» уточнили в ГИБДД Петрозаводска, в момент аварии на перекрестке не работали светофоры. В результате аварии никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.