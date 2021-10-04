«Слон в посудной лавке»: Чаженгин требует отправить в отставку главу Минсельхоза Карелии

Бывший первый заместитель главы Карелии по региональной политике Александр Чаженгин обрушился с критикой на главу регионального Минсельхоза Владимира Лабинова и предложил отправить его в отставку.

Александр Чаженгин выступил с критикой деятельности Владимира Лабинова на посту министра сельского и рыбного хозяйства Карелии. По оценке Чаженгина, Лабинов может нести ответственность за негативные события в отрасли сельского хозяйства. Об этом бывший первый заместитель главы Карелии по региональной политике написал в соцсети, назвав свой пост «Слон в посудной лавке».

«За короткое время он (Лабинов - ред.) умудрился добить остатки пушной отрасли республики (бывший зверосовхоз Пряжинский), привлечь неэффективных собственников для сельхозпредприятий, работающих на земле (Ведлозерский, Тукса и др.) и в переработке (Медвежьегорский молкомбинат), агрессивно участвовать во всех конфликтах между форелеводами и местным населением (Ондозеро, Вокнаволок, Вотнаволок, Верхнее Куйто, Сандал и прочие), защищать завоз в Карелию подозрительно воняющей гнилостной жижи рыбных отходов под видом удобрений. Список „подвигов“ может быть значительно больше», — заявил Александр Чаженгин.

Он пояснил, что не может вспомнить ни одного достижения последних лет в сельском хозяйстве Карелии.

«Посевные площади всё меньше, удои всё беднее, стадо минимальное. Местной картошки и капусты даже на сельхозярмарке в Петрозаводске почти нет. А как выглядят местные морковь, свекла, лук, огурцы, помидоры, яйца и птица в нужном для людей количестве, мы уже совсем забыли», — считает Чаженгин.

«Такой тип руководителей в теории менеджмента называется „вертолет“. Пыли много, шума много, а толку почти нет», — так политик охарактеризовал персону Владимира Лабинова.

Также Александр Чаженгин выступил с критикой решения карельского Минсельхоза перенаправить сырье местных производителей молока за пределы республики. Прежде данные предприятия обеспечивали сырьем местные компании «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат».

«Потрясающая способность к разрушению в последние дни проявилась в ультиматуме карельским государственным совхозам прекратить поставку молока на Олонецкий молокозавод и Молочный комбинат „Славмо“. И, видимо, невдомек недальновидному министру, что он сделал уже всё, чтобы уничтожение когда-то гордости республики - сельхозпроизводства - теперь навсегда было связано и с его именем», — заявил Чаженгин.

Александр Чаженгин предложил отправить главу Минсельхоза Карелии в отставку.