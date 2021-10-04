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«Слон в посудной лавке»: Чаженгин требует отправить в отставку главу Минсельхоза Карелии

Новости. Политика
15:10, 04 Октября 2021
фото: youtube.com / Ника Плюс - Интернет-СМИ - Петрозаводск / «Республика» / Сергей Юдин / коллаж

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Бывший первый заместитель главы Карелии по региональной политике Александр Чаженгин обрушился с критикой на главу регионального Минсельхоза Владимира Лабинова и предложил отправить его в отставку.

Александр Чаженгин выступил с критикой деятельности Владимира Лабинова на посту министра сельского и рыбного хозяйства Карелии. По оценке Чаженгина, Лабинов может нести ответственность за негативные события в отрасли сельского хозяйства. Об этом бывший первый заместитель главы Карелии по региональной политике написал в соцсети, назвав свой пост «Слон в посудной лавке».

«За короткое время он (Лабинов - ред.) умудрился добить остатки пушной отрасли республики (бывший зверосовхоз Пряжинский), привлечь неэффективных собственников для сельхозпредприятий, работающих на земле (Ведлозерский, Тукса и др.) и в переработке (Медвежьегорский молкомбинат), агрессивно участвовать во всех конфликтах между форелеводами и местным населением (Ондозеро, Вокнаволок, Вотнаволок, Верхнее Куйто, Сандал и прочие), защищать завоз в Карелию подозрительно воняющей гнилостной жижи рыбных отходов под видом удобрений. Список „подвигов“ может быть значительно больше», — заявил Александр Чаженгин.

Он пояснил, что не может вспомнить ни одного достижения последних лет в сельском хозяйстве Карелии.

«Посевные площади всё меньше, удои всё беднее, стадо минимальное. Местной картошки и капусты даже на сельхозярмарке в Петрозаводске почти нет. А как выглядят местные морковь, свекла, лук, огурцы, помидоры, яйца и птица в нужном для людей количестве, мы уже совсем забыли», — считает Чаженгин.

«Такой тип руководителей в теории менеджмента называется „вертолет“. Пыли много, шума много, а толку почти нет», — так политик охарактеризовал персону Владимира Лабинова.

Также Александр Чаженгин выступил с критикой решения карельского Минсельхоза перенаправить сырье местных производителей молока за пределы республики. Прежде данные предприятия обеспечивали сырьем местные компании «Славмо» и «Олонецкий молочный комбинат».

«Потрясающая способность к разрушению в последние дни проявилась в ультиматуме карельским государственным совхозам прекратить поставку молока на Олонецкий молокозавод и Молочный комбинат „Славмо“. И, видимо, невдомек недальновидному министру, что он сделал уже всё, чтобы уничтожение когда-то гордости республики - сельхозпроизводства - теперь навсегда было связано и с его именем», — заявил Чаженгин.

Александр Чаженгин предложил отправить главу Минсельхоза Карелии в отставку.

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Комментарии

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andruh
2021-10-04 17:52:15
У Славмо как раз натуральное молоко а у Вологды объемы большие,вот там то пальмовое масло..
Гриша
2021-10-04 17:21:56
Какая пенсия у этого лидера партии пенсионеров ? Наверное маленькая, но хорошая :)
Лана Текучева
2021-10-04 17:51:42
Гриша,

Главное кто и когда избрал его лидером пенсов? :)
Гриша
2021-10-04 16:13:21
Типа случайно избрали в Заксобрание и весь такой герой. :) Помним как ты антинародничал будучи чинушей в едросовском кабинете власти. Не забудем, не простим .
Лана Текучева
2021-10-04 17:48:02
Гриша,

Так у них Суворова на мандат претендовала. Что-то пошло не так? Кто-то явно этого перца двигает в ЗС. :)
нетюлень
2021-10-04 16:57:59
Гриша, говори от себя. Не забудь и не прости след от ботинка на своём заду. Помню, было за что.
нетюлень
2021-10-04 15:56:00
Житель Карелии, и недаром слухи ходят. И недаром(не даром? Злые языки такие злые...) практикантки из института культуры(и отдыха!) постоянно подрабатывают в темах о карельской молочке.
NEZITIC
2021-10-04 15:48:22
где Слабунова с плакатиком? Где ее жалобы в еспч и госдеп сша?

Где Ульянов и Грудинин? Где Фукс и Липовецкий?
Житель Карелии
2021-10-04 15:56:51
NEZITIC, ты сам то откуда будешь? из Вологды ? Народ- то наш может отличить экономические мотивы от политических))). Очень всё похоже на "рейдерские" захваты нормально работающих предприятий.
NEZITIC
2021-10-04 16:02:00
Житель Карелии, какое рейдерство. Вася пупков из Беларусии притащит молоко да разбавит. Ну не умеет местный губер с оппозицией работать, слон и есть слон.


ВОт Ширшина два года порулила в укор Васе, пусть теперь и крутится
Житель Карелии
2021-10-04 15:38:17
Ходят слухи, что с недавних пор идет лоббирование интересов Вологодских компаний и происходит это во всех сферах (пищевка, строительная). Так это или нет? Где ФАС? Губернатор требует от заводов обзаводится своими фермами. На каком основании? это как требовать от любого производителя организовывать собственное транспортное хозяйство и тд и тп. Выборы прошли и начали показывать своё истинное лицо. Если бы сейчас проводили, то ЕР получила бы ещё меньше.
Лана Текучева
2021-10-04 17:40:06
Житель Карелии,

Не факт! ЕР будет всегда иметь столько "голосов" сколько скажут сверху. :)
Гриша
2021-10-04 15:33:56
Скорей бы уже испити вкусного и полезного вологодского молока, а не васину порошковую эмульсию с пальмой.
нетюлень
2021-10-04 15:51:20
Гриша, не тебе судить о вкусе молока. У вас в культурной столице не то что молока нормального, а и хлеба нормального днём с огнём не сыщешь.
NEZITIC
2021-10-04 15:48:43
Гриша, да, вологодское молоко вкуснее
Zim
2021-10-04 17:42:48
NEZITIC, а что, если олонецкое молоко отвезти в Вологду, то оно от этого поменяет свои вкусовые качества?
Zim
2021-10-04 15:30:11
Может Лобанов руководствуется таким принципом: Чем меньше в Карелии будет сельского хозяйства, тем легче ему будет нас одиося на посту министра? Или это все звенья каких-то коррупционных схем?
drug
2021-10-04 15:29:03
Все правильно.
В отставку и не только его.
Любка
2021-10-04 15:25:57
Это тот самый бывший чинуша, который каждый день в приемной с чемоданом сидел после отставки ? :)
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