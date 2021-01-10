Словесная перепалка обернулась для пенсионера из Петрозаводска уголовным делом

На жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело, из-за того, что он угрожал убийством своему коллеге, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 52-летний житель карельской столицы. Он рассказал, что ему угрожали убийством. В ходе разбирательств участковый полиции выяснил, что к происшествию причастен коллега заявителя – 64-летний петрозаводчанин.

В одну из рабочих смен мужчины поссорились. Стали обзывать друг друга, толкаться, а затем, когда конфликт достиг кульминации, петрозаводчанин услышал в свой адрес угрозу убийством, которую он воспринял как реальную.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.