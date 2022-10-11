«Словно кусочки мозаики»: появились фото ледостава на Ладоге в Карелии

В Минприроды Карелии опубликовали фотографии ледостава на Ладожском озере.
В паблике Минприроды республики в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии замерзающей Ладоги.
«Совсем скоро льдинки, словно кусочки мозаики, сложатся в единое белое полотно и закроют Ладогу до весны», - говорится в сообщении министерства.
Напомним, ранее наше издание сообщало о том, что гидрологи обнаружили почти вертикальные 100-метровые разломы на дне Ладожского озера. Их характер и возраст могут свидетельствовать о том, что в течение последних 12 тысяч лет в озере происходили мощные землетрясения.
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