Словосочетание «карельская клубника» хотят «приватизировать»: фермер подала заявку в Роспатент

Карельский фермер Ирина Наумочкина направила в Роспатент заявку на предоставление исключительного права использования географического указания «карельская клубника».

В качестве места производства товара в заявке указано «Республика Карелия, Олонецкий район, деревня Ильинская Горка».

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии.

В течение трех месяцев все желающие могут направить в Роспатент свои возражения против предоставления исключительного права на «карельскую клубнику». После этого ведомство примет окончательное решение. Если заявка будет удовлетворена, то это словосочетание в качестве географического указания сможет использовать только фермерское хозяйство «Солнечная ягода» Ирины Наумочкиной.

«Столица на Онего» обратилась за разъяснениями в министерство сельского хозяйства. Там ответили, что производством садовой земляники в Карелии занимается более 50 фермерских хозяйств. Ведомство считает, что все они должны иметь право на использование словосочетания «карельская клубника» однако, решение остается за Роспатентом.