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Случайная свидетельница драки в Петрозаводске осталась без телефона

Новости. Происшествия
12:39, 25 Июня 2021
фото: © pixabay.com

Девушка пыталась вызвать полицию, что понравилось не всем участникам драки, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая — 21-летняя горожанка — обратилась в полицию Петрозаводска и сообщила стражам порядка, что неизвестный разбил ее мобильный телефон стоимостью 24 тысячи рублей.

Она рассказала, что накануне вечером услышала женские крики о помощи, доносившиеся с улицы. Горожанка выбежала во двор и увидела, как девушка пытается разнять двух дерущихся молодых людей. Заявительница сказала, что сейчас вызовет полицию. Тогда один из участников конфликта подошёл к ней, отобрал смартфон и, сказав, что никуда она не позвонит, разбил гаджет об асфальт.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 20-летний местный житель. Молодому человеку может грозить до 2 лет лишения свободы.

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Комментарии

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врунофф
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Больше не будет везде свой нос совать
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