Случайная свидетельница драки в Петрозаводске осталась без телефона

Девушка пыталась вызвать полицию, что понравилось не всем участникам драки, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая — 21-летняя горожанка — обратилась в полицию Петрозаводска и сообщила стражам порядка, что неизвестный разбил ее мобильный телефон стоимостью 24 тысячи рублей.

Она рассказала, что накануне вечером услышала женские крики о помощи, доносившиеся с улицы. Горожанка выбежала во двор и увидела, как девушка пытается разнять двух дерущихся молодых людей. Заявительница сказала, что сейчас вызовет полицию. Тогда один из участников конфликта подошёл к ней, отобрал смартфон и, сказав, что никуда она не позвонит, разбил гаджет об асфальт.

Сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 20-летний местный житель. Молодому человеку может грозить до 2 лет лишения свободы.