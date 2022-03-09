Случайное знакомство обернулось потерей для гостеприимного жителя Петрозаводска

Рецидивист стал фигурантом двух уголовных дел, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 66-летний горожанин, ставший жертвой кражи. Заявитель лишился двух смартфонов и банковской карты, где хранились все накопления.

Полицейские нашли подозреваемого — 51-летнего петрозаводчанина. Ранее судимый мужчина рассказал, что познакомился с пострадавшим пенсионером на улице, а затем пошел к нему в гости отметить знакомство. В какой-то момент хозяин заснул, а гость взял мобильники и карту и ушел.

Всего рецидивист прогулял около 4 тысяч рублей, продав оба телефона.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела. Фигурант дал признательные показания. Расследование продолжается.