Случайное знакомство закончилось для пенсионера из Петрозаводска потерей денег

Гость обокрал 71-летнего жителя Древлянки, заснувшего во время застолья.

Как сообщили в МВД Карелии, в петрозаводскую полицию обратился 71-летний житель микрорайона Древлянка и сообщил о том, что лишился банковской карты и денег. Полицейским он смог прояснить немногое. На улице пенсионер познакомился с мужчиной. Общение выстроилось на почве тяги к алкоголю. Вскоре оба оказались у пенсионера дома. Хозяин квартиры не рассчитал собственные силы и уснул, пробуждение же преподнесло неприятное открытие.

Несмотря на то, что никаких установочных данных о госте у потерпевшего не было, сотрудники уголовного розыска установили его личность. По версии полиции, ранее судимый за имущественное преступление 41-летний петрозаводчанин воспользовался тем обстоятельством, что с карты пенсионера можно было совершать покупки до 1 000 рублей без ввода парольной информации, и, похитив её, приобрёл продукты и алкоголь. Потратил без малого 3 000 рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ранее сообщалось, после гулянки с пенсионером рецидивист в Петрозаводске стал обладателем швейцарских часов, гаджета и 50 тысяч рублей.