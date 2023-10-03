Случайные собутыльники раздели и обули жителя Петрозаводска

Правоохранительные органы столицы Карелии расследуют уголовное дело о грабеже в отношении двоих рецидивистов.

Ранним утром 3 октября у 29-летнего жителя Перевалки отобрали телефон, банковскую карту и одежду.

Сотрудники патрульно-постовой службы вскоре задержали двоих подозреваемых: 34-летнего и 54-летнего жителей Карелии.

Выяснилось, что петрозаводчанин познакомился с ними в баре. После они вместе продолжили выпивать в машине злоумышленников.



Новые знакомые стали требовать у нового знакомого деньги. Наличных у мужчины не было. Тогда его избили, отобрали банковскую карту, сумку с одеждой и телефон. Затем выбросили из автомобиля.

До приезда полицейских подозреваемые успели потратить деньги на пиво, пирожки, чебуреки и выбросить банковскую карту. Также один из них переоделся в чужие спортивные брюки и кроссовки, рассказали в МВД Карелии.

Сотрудники полиции забрали у них телефон и одежду. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия. Подозреваемым, ранее судимым за такие же преступления, грозит до семи лет колонии каждому.