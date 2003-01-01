Случайный прохожий спас жительницу Кондопоги, которая провалились в выгребную яму

Жуткий случай, который мог закончится трагедией, произошел сегодня, 20 октября, в Кондопоге.
Утром 20 октября работница муниципального предприятия ЖКХ, убирая территорию возле старых двухэтажных домов на улице Новокирпичной (напротив Ледового Дворца), попала совершенно в жуткую историю. Об этом рассказывает местное издание «Кондопожский край».
Убираясь возле выгребной помойной ямы, возле деревянного туалета, женщина случайно провалилась в эту туалетно-выгребную яму. Сама выбраться она не смогла. Она рисковала захлебнуться в фекалиях, если бы не проходивший мимо человек, который, услышав её крик о помощи, помог ей выбраться.
В Кондопожском ММП ЖКХ подтвердили изданию, что у дома №10 по улице Новокирпичной могла бы произойти трагедия, если бы не помощь проходящего мимо человека средних лет. Сейчас женщина, после перенесённого жуткого нервного стресса, в относительном порядке.