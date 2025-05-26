«Случилось большое горе»: полсотни кошек сгорели в соседнем с Карелией регионе

Десятки животных погибли в огне во время пожара в одном из приютов Ленинградской области.

Во время пожара в приюте «Кошкин дом» в Тосненском районе Ленинградской области погибли 50 кошек и одна собака. О происшествии, которое случилось 2 июня, сообщает Mэш на Мойке.

Огонь охватил дом, где располагался частный приют. Люди не пострадали, но животные не смогли выбраться из огня и погибли. Здание сгорело полностью, в доме обрушилась крыша.

Уцелели лишь животные, содержавшиеся отдельно на карантине: 22 кошки, 3 собаки и 6 ворон.

«Случилось большое горе, огромная беда, — написали в группе приюта. — В одном из приютов Саблино- Кошкин дом произошёл пожар, погибло много животных, от дома не осталось ничего. Это огромная боль для всех нас».

В паблике обратились за помощью, отметив, что хозяйке и уцелевшим питомцам сейчас буквально негде жить, также у животных нет корма.