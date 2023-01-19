Служба крови Карелии нуждается в донорах II и IV групп

Станция переливания крови сообщила о потребности освежить запасы, особенно остро стоит вопрос со II и IV группами.
В паблике Службы крови сообщается что на 22 января станция нуждается в донорах О (I) Rh (-), А (II) Rh (-/+), B (III) Rh (-) и АВ (IV) Rh (-/+) групп.
Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу на ул. Пирогова, 4-а.
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