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19.12.2021 19:00

Служба крови Карелии нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором

Новости. Общество
10:40, 20 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com

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На станцию переливания крови Петрозаводска ждут доноров с отрицательным резус-фактором.

На 20 декабря есть повышенная потребность в крови O (I) Rh (-),A (II) Rh (+), B (III) Rh (-), В ) АВ Rh (+), (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), B (III) Rh (+), сообщается на сайте Республиканской станции переливания крови.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Ранее станция переливания крови Петрозаводска сообщила, как будет работать в новогодние праздники.

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Комментарии

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кир
2021-12-20 10:59:09
Это не деньги. И это не деньги. А это деньги.©
Изя
2021-12-20 11:10:43
кир, где же твой патриотизм , скрепоносец? ))) :)
Гость
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