Служба крови Карелии нуждается в донорах с отрицательным резус-фактором

На станцию переливания крови Петрозаводска ждут доноров с отрицательным резус-фактором.

На 20 декабря есть повышенная потребность в крови O (I) Rh (-),A (II) Rh (+), B (III) Rh (-), В ) АВ Rh (+), (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), B (III) Rh (+), сообщается на сайте Республиканской станции переливания крови.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13-00 до 15-00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Ранее станция переливания крови Петрозаводска сообщила, как будет работать в новогодние праздники.