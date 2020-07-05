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Служба крови Карелии проводит в июле "Субботу доноров"

Новости. Общество
13:17, 05 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров принять участие в акции "Суббота доноров".

Станция переливания крови проводит 18 июля акцию "Суббота доноров". Прием будет осуществляться по предварительной записи, пишут в паблике службы крови.

В остальные, рабочие дни, сдать кровь можно с 8.00 до 13.00.  

Запись на донацию по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Ранее сообщалось, петрозаводская станция переливания крови ждет доноров всех групп крови.

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