Служба крови Карелии проводит в июле "Субботу доноров"

Станция переливания крови Петрозаводска приглашает доноров принять участие в акции "Суббота доноров".

Станция переливания крови проводит 18 июля акцию "Суббота доноров". Прием будет осуществляться по предварительной записи, пишут в паблике службы крови.

В остальные, рабочие дни, сдать кровь можно с 8.00 до 13.00.

Запись на донацию по номеру телефона регистратуры: +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

Ранее сообщалось, петрозаводская станция переливания крови ждет доноров всех групп крови.