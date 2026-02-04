Служба крови Петрозаводска приглашает горожан стать донорами

Многие считают донорство крови сложной и ответственной миссией, однако на практике это простая и безопасная медицинская процедура, доступная каждому здоровому человеку.

Специалисты Станции переливания крови ответили на самые частые вопросы потенциальных доноров. Так многие сомнения и страхи оказались мифом.

«Меня никто никогда не просил сдать кровь»

Рассматривайте эту публикацию как официальное приглашение. Ваша кровь — это бесценный дар, который может стать решающим для спасения чьей-то жизни. Это тот самый случай, когда не нужно ждать особого призыва — помощь нужна постоянно.

«Я слишком стар или слишком молод для этого»

Основным критерием для донорства является не возраст, а состояние здоровья. Сдать кровь может любой дееспособный гражданин, достигший 18 лет и прошедший обязательное медицинское обследование перед процедурой.

«Мне страшно сдавать кровь»

Волнение перед первой донацией — это совершенно естественно. Однако тысячи людей регулярно сдают кровь, и для многих это становится важной частью жизни. Сама процедура занимает немного времени, проводится в комфортных условиях и хорошо переносится.

«Можно ли заразиться чем-то во время сдачи крови?»

Заражение донора исключено. Для каждой процедуры используется только стерильный, индивидуальный и одноразовый медицинский набор, который вскрывается в присутствии донора. Все нормы безопасности строго соблюдаются.

«Я готов сдать кровь только в экстренной ситуации»

Стоит помнить, что для пациентов, ежедневно нуждающихся в переливании, такая ситуация уже наступила. Запасы крови необходимы всегда, а ваше своевременное решение может спасти жизнь уже сегодня.

Где можно сдать кровь в Петрозаводске?

Стать донором можно на Станции переливания крови по адресу: улица Пирогова, дом 4а. Для удобства рекомендуется предварительная запись по телефону (8142) 76-42-65 или через портал Госуслуг.



