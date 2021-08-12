Служба крови в Карелии остро нуждается в донорах

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.

На 16 августа станция остро нуждается в донорах О (I)Rh (+/-), B (III) Rh (+/-) и АВ (IV) Rh (-) групп крови. Недостаточно в учреждении крови A (II) Rh (+/-), АВ (+), сообщается на сайте станции.

Необходимую консультацию можно получить по телефонам: +79658171085, 76-42-65 (с 13.00 до 15.00).

Прием доноров осуществляется с 8 до 14 часов ежедневно с понедельника по пятницу.

Сдать кровь можно будет и в субботу. Акция «Донорская суббота» состоится 28 августа. Записаться можно по номерам телефонов регистратуры+79658171085 или 76-42-65 (с 14.00 до 15.00).