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Служба судебных приставов Карелии обновила список арестованных и выставленных на торги автомобилей

Новости. Общество
10:24, 03 Февраля 2022
фото: © r21.fssp.gov.ru

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Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии опубликовало новый перечень арестованного и выставленного на реализацию имущества, в том числе автотранспорта.

Список размещен на официальном сайте ведомства.

В Петрозаводске на торги выставлены Mercedes-Benz 208 D 1995 года выпуска за 251100 рублей, Suzuki Grand Vitara XL-7 2003 года выпуска за 287600 рублей и прицеп к легковому автомобилю за 151200 рублей.

Кроме того, в Кеми продается LADA Vesta 2017 года выпуска стоимостью 417300 рублей.

«В процессе исполнения требований судебных актов, актов иных органов и должностных лиц судебными приставами-исполнителями совершаются исполнительные действияпо установлению имущества должника и наложения на него ареста, а также осуществляется принудительная его реализация путем продажи специализированными организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», — пояснили в УФССП.

Дополнительные сведения о выставленном на торги имуществе размещены на интернет-сайте МТУ Росимущества.

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