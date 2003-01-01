Служба занятости Карелии с начала года организовала 570 ярмарок вакансий

На встречах соискателям предлагали около 8,5 тыс. рабочих мест.
С начала года в Карелии прошло 570 ярмарок вакансий, организованных службой занятости. Соискателям на этих встречах предложили около 8,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили на официальном портале республики.
Вакансии касались промышленности, транспорта, лесного и коммунального хозяйства, здравоохранения и образования. Размер зарплатных предложений варьировался от 37 тыс. до 200 тыс. рублей.
Сегодня в Кадровом центре Сегежского округа прошла ярмарка вакансий для Сегежской центральной районной больницы, где требуются новые специалисты. Участие приняли 22 человека, из них шестеро получили приглашения на повторные собеседования. За этот год служба занятости республики помогла трудоустроиться более чем 2,5 тыс. жителей.
Информацию о проведении ярмарок и возможностях их организации кадровыми центрами под запрос работодателей можно найти по ссылке.