Служба занятости Карелии трудоустроила каждого второго соискателя с инвалидностью

В Карелии с начала 2025 года каждый второй человек с инвалидностью, обратившийся в службу занятости, успешно нашел работу.
Всего работу нашли 190 соискателей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Управление труда и занятости Республики Карелия.
Специалисты центра занятости оказывали комплексную поддержку в индивидуальном подборе вакансий с учетом возможностей здоровья, психологической помощью и профессиональным консультированием, сопровождением на всех этапах трудоустройства.
Новые сотрудники работают в организациях: Октябрьская дирекция инфраструктуры «РЖД», «Служба заказчика», Средняя школа № 26, «Социальный фонд РК», «КарелКоммунЭнерго».
Они замещают различные должности: бухгалтеров, учителей, инспекторов, машинистов и электромонтеров.
Татьяна Браковская после полутора лет работы со специалистами центра теперь работает психологом в Центре помощи детям. Девушка помогает детям, которые остались без попечительства родителей.
— Хочу выразить огромную благодарность сотрудникам кадрового центра за поддержку и профессиональную помощь. Благодаря их советам и наставлениям я смогла найти своё призвание и теперь с радостью работаю с детьми. Эта работа приносит мне огромное удовлетворение и счастье каждый день, — рассказывает Татьяна.Как отметил директор кадрового центра «Работа России» Владимир Шестак, в рамках нацпроекта «Кадры» доступны субсидии до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для инвалидов и ветеранов СВО. Эти программы продолжат работу в 2026 году.
— Каждый трудоустроенный инвалид — это большая победа для службы занятости — заявил Шестак.
Также по инициативе Главы Карелии Артура Парфенчикова действует единовременная помощь в размере 250 тысяч рублей для людей с инвалидностью на открытие собственного дела.
Напомним, кадровые центры Карелии нашли работу 36 жителям, вышедшим из мест лишения свободы.