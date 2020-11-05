Служебные автомобили из автопарка правительства Карелии задействованы для помощи медорганизациям

По поручению главы республики служебные автомобили используются для помощи медицинским организациям и волонтерам.

В Карелии, как и по всей стране, фиксируется рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Растет нагрузка на первичное звено здравоохранения. Большую поддержку медработникам оказывают волонтеры, студенты Петрозаводского базового медицинского колледжа.

По поручению главы Карелии для обеспечения деятельности медицинских организаций, в том числе для работы волонтеров, которые доставляют лекарственные препараты пожилым, маломобильным и имеющим хронические заболевания людям, из автопарка республиканского правительства выделены служебные автомобили, включая автомобиль руководителя региона. Машины задействованы со 2 ноября, сообщили в правительстве региона.

Кроме того, ряд территориальных органов федеральной исполнительной власти также принял решение направить автомобили из служебного автопарка для доставки медработников, которые оказывают помощь пациентам на дому.

Республиканский оперштаб по борьбе с коронавирусом выражает благодарность за эту поддержку Главному федеральному инспектору по Карелии Ивану Сивину, МВД по Республике Карелия, управлению МЧС по республике, Карельской таможне, управлению Росгвардии по Карелии. Дополнительные машины уже начали работать для нужд медучреждений.