Служебные собаки следят за безопасностью аэропорта «Петрозаводск»

Служебные собаки в международном аэропорту «Петрозаводск» обеспечивают безопасность полетов.

Транспортную безопасность аэропорта «Петрозаводск» обеспечивают с помощью служебных собак, рассказали в Карелавтотрансе.

Для повышения уровня антитеррористической защищенности международного аэропорта «Петрозаводск» и обеспечения надежной защиты пассажиров и посетителей на помощь зовут служебных собак. Их обонятельные способности, а также применение металлодетекторов помогают в вопросе безопасности пассажиров и посетителей аэропорта.



Так, сотрудники аэропорта совместно с петрозаводским линейным отделом МВД на транспорте постоянно привлекают специально подготовленных служебных собак для выявления запрещенных или ограниченных к перемещению на воздушных судах предметов и веществ.

Как отметили в источнике, использование служебных собак является важной частью работы аэропорта по предотвращению террористических актов и обеспечению безопасности полетов.