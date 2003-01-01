Служебный пёс из Сегежи обрёл новый дом после выхода на пенсию

Лабрадор по кличке Валиант нашёл новых хозяев после окончания службы в полиции.
Служёбный лабрадор по кличке Валиант из Сегежи, который в течение нескольких лет помогал полицейским искать наркотические вещества, обрёл новый дом после выхода на заслуженный отдых, сообщили в МВД Карелии.
— Красавца Валли забрала к себе семья из Сегежи! В понедельник прошло первое знакомство, и уже сейчас пёс переехал в свой новый дом, — рассказали там.
Счастливые хозяева поделились кадрами игры с питомцем. На них видно, как Валиант, маша хвостом, охотно выполняет их команды, бегая по просторному двору собственного жилища.