Врача из Суоярвской районной больницы осудили за служебный подлог

Специалистом в электронные листки нетрудоспособности были внесены заведомо ложные сведения.

Суоярвский районный суд Карелии рассмотрел уголовное дело в отношении женщины, которая, являясь должностным лицом — врачом-оториноларингологом Суоярвской центральной районной больницы, в августе 2022 года внесла в электронные листки нетрудоспособности заведомо ложные сведения о диагнозе и периоде болезни четырех пациентов, тем самым совершив служебный подлог за денежное вознаграждение, а также получила лично и через посредника несколько взяток в виде денег в размере, не превышающем десять тысяч рублей, за оформление поддельных справок о нетрудоспособности.

В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении указанных преступлений признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, учитывая данные о личности подсудимой, которая впервые привлекалась к уголовной ответственности, являлась ветераном труда, учитывая наличие смягчающих обстоятельств — явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, преклонный возраст, состояние здоровья, принесение извинений, оказание добровольной помощи семье участника СВО, ее поведение после совершения преступления, отношение к содеянному и имущественное положение, по совокупности преступлений назначил женщине окончательное наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.