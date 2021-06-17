Служебный транспорт правительства Карелии направили на помощь врачам

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и увеличением нагрузки на учреждения здравоохранения правительство Карелия приняло решение о выделении в помощь медикам служебного транспорта.

Начиная с 19 июня служебные автомобили администрации главы республики начнут работать при городских поликлиниках.

Транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в последнее время существенно возросло.

Напомним, что ранее, весной 2020 года, в период первой волны распространения коронавирусной инфекции, служебный транспорт администрации главы Карелии помогал волонтёрам в Петрозаводске доставлять продукты и лекарства на дом инвалидам и пожилым гражданам.

Осенью машины правительственного автопарка (в том числе служебный автомобиль главы Карелии) также передавались волонтерам и медикам для борьбы с коронавирусом. Кроме того, несколько федеральных структур исполнительной власти также направляли автомобили из служебного автопарка для доставки медработников, которые оказывали помощь пациентам на дому.