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Служебный транспорт правительства Карелии направили на помощь врачам

Новости. Общество
14:39, 18 Июня 2021
фото: © правительство Карелии

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и увеличением нагрузки на учреждения здравоохранения правительство Карелия приняло решение о выделении в помощь медикам служебного транспорта.

Начиная с 19 июня служебные автомобили администрации главы республики начнут работать при городских поликлиниках.

Транспорт поможет врачам оперативно реагировать на вызовы, число которых в последнее время существенно возросло.

Напомним, что ранее, весной 2020 года, в период первой волны распространения коронавирусной инфекции, служебный транспорт администрации главы Карелии помогал волонтёрам в Петрозаводске доставлять продукты и лекарства на дом инвалидам и пожилым гражданам.

Осенью машины правительственного автопарка (в том числе служебный автомобиль главы Карелии) также передавались волонтерам и медикам для борьбы с коронавирусом. Кроме того, несколько федеральных структур исполнительной власти также направляли автомобили из служебного автопарка для доставки медработников, которые оказывали помощь пациентам на дому.

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