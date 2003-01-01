Служить в полиции Карелии теперь можно со средним образованием

С 14 октября 2025 года вступают в силу изменения в Порядок прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации. Теперь на должность дознавателя в полиции районов Республики Карелия возможен приём граждан со средним профессиональным юридическим образованием.
Требования к образованию для должности дознавателя в России смягчены. Теперь на эту позицию могут претендовать не только обладатели высшего образования, но и выпускники колледжей.
МВД Карелии также напоминает, что со средним профессиональным образованием можно также поступить на ряд других должностей: стать участковым уполномоченным полиции, оперуполномоченным или инспектором дорожно-патрульной службы. Специальность при этом может быть любой, необязательно юридической.
По вопросам поступления на службу в Управление МВД России по городу Петрозаводску можно обращаться по адресу: город Петрозаводск, Курганский проезд, дом 6.
Телефоны кадровых подразделений города для связи: (88142)715-437, (88142)739-334, (88142)715-443.
Номера телефонов кадровых подразделений в других районах Республики Карелия здесь.