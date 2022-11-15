Служители Валаамского монастыря спели «Кукушку» мобилизованным перед отправкой в зону спецоперации (ВИДЕО)

Глава Карелии Артур Парфенчиков запечатлел на видео, как певчие Валаамского монастыря провожали бойцов Псковского соединения ВДВ в зону спецоперации.

Артур Парфенчиков показал кадры из выступления певчих Валаамского монастыря, которые приехали поддержать мобилизованных из Карелии военнослужащих, находящихся сейчас в Псковском соединении ВДВ.

По словам Артура Пафенчикова, певчие специально подбирали репертуар. Их выбор – песня Виктора Цоя «Кукушка».

«Помощник игумена иеромонах Парфений привез икону Александра Невского с частицей мощей, отслужил молебен и благословил наших бойцов, - сказал глава Карелии. - Сейчас важно поддержать боевой дух ребят и веру в свои силы – в ближайшие дни они отправятся в зону СВО».