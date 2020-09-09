Смартфон можно превратить в POS-терминал

Предприниматели могут не покупать банковское оборудование для приема безналичных платежей. Для этого достаточно иметь современный смартфон на андроиде.

Расплатиться банковской картой сегодня можно практически в любой торговой точке. Но если раньше для организации безналичных расчетов бизнесменам приходилось покупать или брать в аренду терминальное оборудование, то сейчас для приема платежей необходимо иметь всего лишь смартфон.



Существенно облегчила жизнь представителей бизнеса новая технология – TapOnPhone. Принцип ее работы предельно прост: для приема платежа сотруднику торговой точки необходимо открыть на своем телефоне специальное приложение и ввести сумму операции, а клиенту приложить к обратной стороне смартфона продавца бесконтактную карту, телефон или любое умное устройство.



Подробнее читайте здесь.