Компания Xiaomi входит в число ведущих компаний в Китае и мире среди производителей техники.

Эти смартфоны получили свою популярность благодаря мобильным девайсам. Сертифицированные смартфоны Xiaomi в Симферополе можно приобрести через интернет-магазин topsto-crimea.ru. Модели от данного бренда обладают рядом преимуществ, которые и стали основой для повторного возрождения компании.

Производители Xiaomi не выстрелили в свой первый запуск. Несколько лет они так и оставались в тени брендов «гигантов», таких как Самсунг и Apple. Так продолжалось до того момента, пока инженеры компании не создали удобный и практичный смартфон. Сейчас во многих статьях про изделия от бренда Xiaomi нередко можно услышать слова о его надежности и многофункциональности. Клиенты интернет-магазина topsto-crimea.ru теперь также могут приобрести подобные инновационные технологии по приемлемым ценам. Главный упор в производстве программ для Xiaomi создатели сделали на функционал смартфона и его практичность. Новые линейки создаются с процессорами «Qualcomm Snapdragon», обеспечивающими неплохую рабочую скорость девайсов. Кроме этого упрощает работу со смартфоном объем оперативной и встроенной памяти, это 8 ГБ и 256 ГБ для большого количества данных:



• видео;

• презентации;

• графики;

• заметки;

• игр;

• программ;

• картинок;

• фотографий;

• текстовых документов и прочего.

Все это дополняется хорошим объемом аккумулятора, который поддерживает заряд целые сутки, а то и несколько. Это удобно для тех, кто не любит постоянно искать время и место, чтобы зарядить телефон. Благодаря продуманной конструкции аккумулятора об этом можно было бы забыть. На этом плюсы не заканчиваются. Смартфон выделяется своим дизайном, который создают с помощью индивидуальных дизайнерских разработок. К примеру, некоторые модели Xiaomi были созданы на основе фантазии Филиппа Старка, знаменитого французского технического дизайнера. Помимо всего прочего смартфоны китайского бренда на сайте topsto-crimea.ru обеспечены гарантией от производителя и оперативной сервисной поддержкой. Заказать товар можно за несколько минут. Доставка смартфона осуществляется от двух и до девяти дней. Клиентам не придется ожидать посылки месяцами. Чуть больше недели, и смартфон Xiaomi с его обширным функционалом и богатыми техническими характеристиками уже будет на руках у покупателя.

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