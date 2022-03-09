В Музыкальном театре 18 и 19 марта состоится главная оперная премьера сезона.

Зрителям представят премьеру оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло. Самой опере уже более ста лет, но в постановке Анны Осипенко она звучит остро и актуально. В сложном сценическом действии нашлось место и необычной выразительной пластике, и видеоконтенту, и эпатирующему гриму. События разворачиваются в репетиционном зале, в гримуборных, на сцене. Время — любое, ведь человеческая натура не меняется, и такие события могут происходить в любые времена, уверены авторы спектакля.

Актриса встречается с молодым любовником. Ее муж, первый актер труппы, охвачен ревностью: «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» Прямо во время спектакля он убивает обоих. Следом за этим нехитрым, почти «ходульным» сюжетом вырисовывается тема отношений между иллюзией и реальностью и условности границ между ними: где граница между человеком и маской? Актером и ролью?

Музыкальный руководитель постановки главный дирижер Музыкального театра Карелии Михаил Синькевич называет «Паяцы» оперой мощнейших страстей. Партии солистов, хора, работа оркестра — все требует от исполнителей предельного напряжения творческих сил.

С артистами оперной труппы работает хореограф Анна Белич — уникальный специалист по технике Этьена Декру, основоположника французской школы современной пантомимы. Исполнителям в спектакле «Паяцы» необходимо сыграть по нескольку ролей: они и актеры гастрольной труппы, и персонажи комедии, которую эта труппа играет (прием «театр в театре»), и, наконец, раскрывая образ, написанный для них всемогущим Автором, они остаются реальными личностями.т Разграничить эти три формы актерского существования как раз и помогает танцевальный язык.

В образах масок комедии дель арте в спектакле участвуют члены Федерации трикинга Республики Карелия.

Премьера оперы «Паяцы» на сцене Музыкального театра Карелии состоится 18 и 19 марта. Перед спектаклем состоится лекция известного российского театрального критика Владимира Дудина (Санкт-Петербург). Она называется «Паяцы» Леонкавалло: над кем смеетесь? Переживание VS представление». Вход на лекцию по билетам на спектакль.