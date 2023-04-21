«Смело вступайте на новый путь»: министр образования Карелии поздравил выпусников с окончанием школы

Свои поздравления министр образования и спорта Карелии Роман Голубев опубликовал на своей странице в социальной сети.

В своем аккаунте в соцсети глава Минобразования и спорта Роман Голубев поздравил всех причастных с окончанием учебного года.



«Позади интересный путь от первого звонка до аттестата, школьные годы, наполненные учебой, дружбой, победами и открытиями, - отметил министр.



Все это время рядом были ваши учителя и наставники. Именно они помогали преодолевать трудности и дали необходимый багаж знаний, который не раз будет помогать вам в жизни.



Особые слова благодарности родителям. Мамы и папы, бабушки и дедушки учились, радовались и огорчались вместе с вами. Пусть ваши успехи и достижения станут для них главной наградой.



Сейчас вам предстоит выбрать профессию, принять важное решение о том, к чему вы будете стремиться. Смело вступайте на новый путь, реализуйте свои таланты и способности, верьте в себя!



Хочется пожелать, чтобы каждый из вас нашел свое место в жизни, стал достойным человеком, ведь вы - будущее и надежда Карелии».







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