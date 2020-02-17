В случае принятия законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, их пенсии будут проиндексированы за все предыдущие годы, в которые индексация не производилась, то есть начиная с 2016 года.
Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал идею отправлять выпускников медицинских образовательных учреждений не в армию, а на альтернативную службу в больницы республики.
На совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении до 2024 года на каждую программу развития проблемных регионов, в числе которых и наша республика, по пять млрд рублей.