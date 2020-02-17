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Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"
Сегодня 12:06
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
В Финляндии наложен залоговый арест на имущество российского бизнесмена 1
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Премьер-министр задумал снизить платежи граждан по действующим ипотечным кредитам 3
Сегодня 08:56

Новости

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Сегодня, 18 Февраля 2020
Госпитализированных на подозрением на коронавирус сотрудников "скорой" в Петрозаводске отпустили домой
В Петрозаводске 17 февраля в инфекционную больницу была доставлена бригада скорой помощи, сотрудников которой заподозрили в контакте с больным коронавирусом.
18.02.2020, 16:33
Подготовлен законопроект о повышении пенсий работающим пенсионерам
В случае принятия законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, их пенсии будут проиндексированы за все предыдущие годы, в которые индексация не производилась, то есть начиная с 2016 года.
18.02.2020, 16:21
В Петрозаводске депутат горсовета назвал бездельниками сетевых оппонентов Парфенчикова 1
Парламентарий Петрозаводского городского совета Александр Анишин раскритиковал действия горожан, выражающих свое недовольство на странице главы Карелии Артура Парфенчикова.
18.02.2020, 16:12
Весогабаритные параметры автотранспорта в Карелии начали фиксировать в онлайне
Введены в строй первые автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК), смонтированные в Карелии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
18.02.2020, 16:03
Ребенок травмировал руку в одном из учреждений в Карелии
Девятилетняя воспитанница образовательного учреждения травмировалась, сообщили в Следкоме Карелии.
18.02.2020, 15:50
Стены "генеральского" дома в Петрозаводске начали ломать (ФОТО) 1
Власти Петрозаводска активно проводят реконструкцию дома в центре города – жильцы пожаловались в прокуратуру.
18.02.2020, 15:39
Житель Карелии лишился 76 тысяч рублей в надежде получить кредит
В полицию Беломорского района обратился 52-летний житель одного из поселков, сообщили в МВД Карелии.
18.02.2020, 15:18
Дом культуры в поселке Карелии отремонтируют за 800 тысяч рублей
Сенатор Игорь Зубарев вместе с депутатом Государственной думы Денисом Москвиным посетили Нововилговский Дом культуры, где реализуется проект "Культура малой Родины".
18.02.2020, 15:10
Власти Карелии хотят отказаться от "потемкинских строек" ФАПов 1
Власти Карелии рассчитывают на смягчение требований Минздрава РФ к размещению фельдшерско-акушерских пунктов в зависимости от удаленности населенных пунктов и численности жителей.
18.02.2020, 14:58
Злоумышленник потратил деньги петрозаводчанина на сауну и девушек 2
В полицию поступило сообщение о краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.
18.02.2020, 14:46
14 февраля – День всех влюбленных или цветочников и ювелиров?
Чаще всего покупали ювелирные украшения, эротическое бельё и эротические игры.
18.02.2020, 14:42
В Петрозаводске будут искать бомжей
Специалисты соцслужбы вместе с полицией проведут рейд в микрорайоне "Зарека" и проверят места, где часто собираются бездомные
18.02.2020, 14:35
Петрозаводчанка украла у жительницы Сочи умные часы
В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя женщина, сообщили в МВД Сочи.
18.02.2020, 13:58
Петрозаводчанин обошел полгорода с краденой коляской 1
В полицию обратился 32-летний мужчина с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.
18.02.2020, 13:05
Суд отправил в колонию мужчину, пригрозившего расстрелять офис Петрозаводска из гранатомета 4
Назначено наказание мужчине, который пришел в офис Петрозаводска и пригрозил сотрудникам расправой.
18.02.2020, 12:57
Власти Карелии хотят отправлять выпускников-медиков не в армию, а в местные больницы 5
Комитет по здравоохранению и социальной политике парламента Карелии поддержал идею отправлять выпускников медицинских образовательных учреждений не в армию, а на альтернативную службу в больницы республики.
18.02.2020, 12:47
Жители Карелии за неделю перевели мошенникам более 1 млн рублей 17
Наибольшее число заявлений поступило от петрозаводчан, сообщили в МВД Карелии.
18.02.2020, 12:38
Какие этапы включают в себя демонтажные работы
Демонтажные работы – это неотъемлемая часть строительного процесса.
18.02.2020, 12:30
Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"
В Петрозаводске пройдут учения по отработке ситуации при регистрации групповых случаев заболеваний коронавирусом, сообщили в МЧС Карелии.
18.02.2020, 12:06
Власти Карелии создали Ситуационный центр для выявления проблем и кризиса 8
Бороться с кризисом предполагается в специально оборудованных помещениях, предназначенных для государственной тайны.
18.02.2020, 11:46
Опубликовано расписание полетов из Петрозаводска в Финляндию
Авиапредприятие "Северсталь" опубликовало расписание рейсов на новый сезон из Петрозаводска, сообщили в правительстве Карелии.
18.02.2020, 11:40
Пьяный отец возил пятилетнюю девочку по Петрозаводску 1
Утром 18 февраля автоинспекторы отстранили от управления автомобилем пьяного водителя, который привез ребенка в детский сад, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
18.02.2020, 11:30
Жителя Карелии, застрелившего двух односельчан, осудили на 17 лет 1
Жителя Кондопожского района осудили за убийство двух человек, сообщили в прокуратуре Карелии.
18.02.2020, 11:08
Изменились условия ежемесячных выплат из маткапитала на повседневные нужды жителей Карелии
Карельское отделение Пенсионного фонда подготовило разъяснения, как изменились с 1 января условия ежемесячных выплат из материнского капитала.
18.02.2020, 11:07
В 2020 году в Прионежском районе отремонтируют 11 ЛЭП
В АО "ПСК" начались ремонты энергообъектов, запланированные на нынешний год.
18.02.2020, 10:56
В Финляндии наложен залоговый арест на имущество российского бизнесмена 1
Россиянина подозревают в крупном налоговом мошенничестве.
18.02.2020, 10:36
Ярмарка чудес в ТРК "Лотос Plaza": приходите за подарками для любимых
Что главное в любом подарке? Эмоции, которые он принесет!
18.02.2020, 10:30
Служебные собаки УФСИН Карелии помогли найти два грамма наркотиков 3
В результате применения служебных собак кинологической службы УФСИН Карелии было изъято 2,149 гр наркотических веществ, сообщили в ведомстве.
18.02.2020, 10:29
Лужа 20-летней давности перекрыла жильцам дома в Петрозаводске вход в подъезд (ФОТО) 18
На Древлянке жильцы дома №13 не могут зайти в подъезд из-за огромной лужи.
18.02.2020, 09:50
Долговая нагрузка на бюджет Петрозаводска выше, чем во всех муниципалитетах Карелии
Долги муниципальных образований Карелии составили 57% от объема собственных доходов, но в ряде городов и районов этот показатель гораздо выше.
18.02.2020, 09:47
Новый директор появился у школы в Петрозаводске, где раньше учились "вечерники" 4
Школу №26 на Кукковке возглавит Екатерина Дианкова, сообщили в мэрии Петрозаводска.
18.02.2020, 09:47
Житель Карелии украл у бизнесмена около 1 млн рублей и потратил деньги на бензин 4
В полицию Сегежи обратился индивидуальный предприниматель, сообщили в МВД Карелии.
18.02.2020, 09:30
Торговля в Карелии растет, промышленность падает 2
Показатели промышленности, сельского хозяйства и строительства в Карелии в 2019 году сократились по сравнению с 2018 годом, но одновременно выросли торговля и общественное питание.
18.02.2020, 09:28
Утечки газа зафиксированы в жилых домах Петрозаводска
В двух домах Петрозаводска зафиксирован сильный запах газа, на помощь выезжали специалисты, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
18.02.2020, 09:10
Автоинспекторы поймали шестерых водителей-нарушителей у ТРЦ в Петрозаводске 1
Массовые проверки по использованию ремней безопасности прошли, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
18.02.2020, 09:08
Премьер-министр задумал снизить платежи граждан по действующим ипотечным кредитам 3
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил разработать предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам.
18.02.2020, 08:56
Грузовик с бытовой техникой сгорел на трассе в Карелии 1
Пожар в автомобиле произошел федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" в Лоухском районе.
18.02.2020, 08:30
Жители Карелии могут пожаловаться прокурору на незаконные рубки
Карельская межрайонная природоохранная прокуратура проведет 21 февраля "горячую линию" по вопросам нарушений в сфере лесопользования.
18.02.2020, 08:20
Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах
Служба крови Карелии нуждается в донорах крови двух групп.
18.02.2020, 08:05
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике во вторник, 18 февраля.
18.02.2020, 07:55
Врачи санавиации помогли жителям Карелии с перитонитом и пороком развития черепа
Сотрудники Национальной службы санитарной авиации дважды вылетали к тяжелобольным пациентам в Карелии.
18.02.2020, 07:25
Мишустин пообещал выделить 5 млрд рублей на развитие Карелии 23
На совещании со своими заместителями председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении до 2024 года на каждую программу развития проблемных регионов, в числе которых и наша республика, по пять млрд рублей.
18.02.2020, 07:15
Прогноз погоды на вторник
18.02.2020, 07:05
Отдых на берегу озера в Карелии
Мир удивителен и включает множество потрясающих по красоте мест.
18.02.2020, 07:00
Уклониста могут посадить в Карелии на два года 1
Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении жителя Сортавалы, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу, сообщили в ведомстве.
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