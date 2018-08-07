Смерч над Ладогой сняли на видео

Над Ладожским озером в понедельник бушевал смерч. В Интернете появилось видео этого природного явления, снятое очевидцами.

"Смерч на Ладоге, покружил над водой и растворился, не долетев до берега. 06.08.2018", - подписал видео интернет-пользователь Сергей Егорченко.