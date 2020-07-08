Смерчи обрушились на побережья Черного и Азовского морей (ВИДЕО)

О появлении смерчей сообщили в соцсетях местные жители.

Отдыхавшие на побережье в Краснодарском крае туристы стали свидетелями появления внушительных размеров смерчей. Торнадо заметили на берегу Азовского моря. О появлении смерчей в Черном море сообщают и жители Геленджика, сообщается в паблике "АиФ".

По информации издания "РИА Новости" со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сильные дожди привели к подтоплению улиц в Краснодаре, Геленджике, Темрюкском районе Кубани, в станице Голубицкой на берег с моря вышел смерч.

"В Темрюкском районе в станице Голубицкой зафиксировано формирование смерча в море с последующим выходом его на сушу. Повреждены только ограждение и два временных навеса, перевернуты шезлонги", – отмечается в сообщении МЧС.