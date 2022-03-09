Смерть двух пациентов от коронавируса подтверждена за сутки в Карелии

Согласно официальной статистике, за минувшие сутки в Карелии зарегистрированы две смерти от коронавируса.

За сутки зарегистрированы 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1428 человек. Об этом сообщается в таблице, опубликованной главой Минздрава Карелии Михаилом Охлопковым в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 107 инфицированных (12- дети), из них непривитых — 81 (75,7%).

В ковидных стационарах получают лечение 611 пациентов, в состоянии средней тяжести — 578 человек, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 26).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 122251 человек, за последние сутки — 236.

За период пандемии в Карелии зарегистрированы 129427 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16940 детей.