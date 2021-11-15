Смерть еще четырех человек от коронавируса подтверждена в Карелии

Согласно официальной статистике, в Карелии за минувшие сутки подтверждена смерть от коронавируса еще четырех человек.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1115 человек. Об этом сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 85960 человек, в том числе у 10454 детей.

За прошедшие сутки выявлены 254 инфицированных (38 — дети), из них непривитых — 245 (96,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 726 пациентов, в состоянии средней тяжести — 651 человек, в тяжёлом — 72 (из них непривитых — 70). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 81039 человек, за последние сутки — 254.