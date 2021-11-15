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Смерть еще четырех пациентов от ковида подтверждена в Карелии

Новости. Общество
09:18, 27 Ноября 2021
фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

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В Карелии официально подтверждена смерть еще четырех человек от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1073 человек. Об этом говорится в официальных данных, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 249 инфицированных (38 – дети), из них непривитых – 240 (96,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 752 пациента, в состоянии средней тяжести – 651 человек, в тяжёлом – 99 (из них непривитых - 97). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 2 крайне тяжёлых больных.

По официальным данным, с начала пандемии  коронавирусом заразились 82720 человек, в том числе 9893 ребёнка.

Выздоровел с начала пандемии 77971 человек, за последние сутки – 239.

 

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Комментарии

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карел
2021-11-27 10:12:50
Народ мрет и всем вместе с прокуратурой пофиг . Отставки где ?
Саныч
2021-11-27 10:42:57
карел, прокуратура может заставить тебя носить с собой QR код.
Гость
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