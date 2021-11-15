Смерть еще четырех пациентов от ковида подтверждена в Карелии

В Карелии официально подтверждена смерть еще четырех человек от коронавируса, сообщает Минздрав республики.

За сутки зарегистрированы 4 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1073 человек. Об этом говорится в официальных данных, опубликованных на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 249 инфицированных (38 – дети), из них непривитых – 240 (96,4%).

В ковидных стационарах получают лечение 752 пациента, в состоянии средней тяжести – 651 человек, в тяжёлом – 99 (из них непривитых - 97). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 2 крайне тяжёлых больных.

По официальным данным, с начала пандемии коронавирусом заразились 82720 человек, в том числе 9893 ребёнка.

Выздоровел с начала пандемии 77971 человек, за последние сутки – 239.