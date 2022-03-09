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Смерть еще двух человек от коронавируса подтверждена в Карелии

Новости. Общество
09:25, 18 Марта 2022
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

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Согласно официальной статистике, от коронавируса в Карелии скончались в общей сложности 1435 человек.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1435 человек. Об этом сообщается в таблице, опубликованной на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова в соцсети.

За прошедшие сутки выявлены 157 инфицированных (21- дети), из них непривитых — 129 (82,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 528 пациентов, в состоянии средней тяжести — 496 человек, в тяжёлом — 27 (из них непривитых — 26).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 5 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 122815 человек, за последние сутки — 192.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 129863 человек, в том числе у 16991 ребенка в Карелии.

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