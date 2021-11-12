Смерть еще трех пациентов от коронавируса подтверждена в Карелии

Официальное число жертв пандемии коронавируса достигло в Карелии 1069 человек.

За минувшие сутки в Карелии зарегистрированы 3 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1069 человек. Об этом говорится в официальных данных властей, опубликованных на странице в соцсети главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

За прошедшие сутки выявлены 265 инфицированных (50 — дети), из них непривитых — 254 (95,9%).

В ковидных стационарах получают лечение 787 пациентов, в состоянии средней тяжести — 692 человека, в тяжёлом — 93 (из них непривитых — 91). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 2 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 77732 человека, за последние сутки — 263.

С начала пандемии в Карелии заразились коронавирусом 82471 человек, в том числе 9855 детей.