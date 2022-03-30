Смерть не освободила должника от обязательств — приставы в Карелии взыскали долги с наследника

Служба судебных приставов в Карелии предъявила требования об уплате задолженности умершего его наследнику на сумму 154 тыс. рублей.

Об этом сообщили в региональном управлении ФССП.

При жизни должника против него было возбуждено 46 исполнительных производств по налогам, административным и уголовному штрафам. На его автомобиль наложили арест с целью взыскания задолженности. Через две недели после этого должник умер, но пристав нашел его наследника, которому перешло право собственности на автомобиль.

Пристав через суд добился, чтобы обязательства по исполнительным производствам были возложена на наследника.

«Наследник принял верное решение и погасил задолженность полностью, арест с автотранспортного средства снят», — сообщили в УФССП.