Смертей от коронавируса за минувшие сутки в Карелии не зарегистрировано

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Карелии не подтверждено ни одной смерти от коронавируса.

По данным на третье июня, в Карелии за сутки не зарегистрировано умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1511 человек. Об этом сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

За прошедшие сутки выявлены 62 инфицированный (11 — дети), из них непривитых — 43 (69,3%).

В ковидных стационарах получают лечение 213 пациентов, в состоянии средней тяжести — 176 человек, в тяжёлом — 36 (из них непривитых — 36). В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 1 крайне тяжёлого больного.

Выздоровели с начала пандемии 133466 человек, за последние сутки — 66.

С начала пандемии ковид в Карелии был обнаружен у 135936 человек, в том числе у 17909 детей.