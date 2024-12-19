Смертельная авария произошла на севере Карелии

Легковушка влетела в грузовик на трассе в Лоухском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, сегодня, 20 декабря, в 15.30 в Лоухском районе на 950 километре трассы "Кола" произошло смертельное ДТП.
По предварительным данным, водитель Renault Logan не справился с управлением и совершил столкновение с большегрузом.
Водитель легкового автомобиля скончался на месте, пассажир получил травмы, ему помогают медики.
В настоящий момент обстоятельства ДТП устанавливаются.
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