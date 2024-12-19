Смертельная авария в Карелии забрала две жизни

Погиб пассажир легковушки, разбившейся в Лоухском районе.

По данным прокуратуры Карелии, погиб пассажир легкового автомобиля, вылетевшего под грузовик на трассе «Кола» в Лоухском районе республики.

Напомним, авария произошла между поселком Лоухи и городом Кемь. Столкнулись легковушка и грузовик. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Установление всех обстоятельств аварии контролируется прокуратурой.