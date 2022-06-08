Смертельное ДТП на трассе в Карелии устроил водитель из Санкт-Петербурга

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности страшной аварии в Лахденпохском районе.
Напомним, с минувший понедельник спасатели Лахденпохского района о столкновении автомобилей Skoda Octavia и Honda Element. В ДТП два человека пострадали, один погиб.
Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, по предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля Skoda Octavia при выполнении обгона впереди идущего автомобиля на участке дороги, где обгон запрещен, совершил столкновение с встречным автомобилем Honda Element.
В результате ДТП водитель Skoda от полученных травм скончался до приезда скорой помощи. Пострадали водитель Honda Element, 58-летняя женщина, и 58-летняя пассажирка Skoda Octavia. Женщины были госпитализированы.
Все участники ДТП являются жителями Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, в Петрозаводске сбитый автомобилем пешеход скончался на месте ДТП.
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