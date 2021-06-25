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Смертельное ДТП произошло на севере Карелии – легковой автомобиль столкнулся с большегрузом

Новости. Происшествия
17:01, 26 Июня 2021
фото: Столица на Онего

На трассе в Лоухском районе Карелии столкнулись грузовик и Lada Granta, водитель легкового автомобиля погиб.

Серьезное ДТП произошло в субботу, 26 июня около 9.30 утра на 1057 километре федеральной трассы «Кола» в Лоухском районе Карелии, сообщили в ГИБДД республики.

По предварительным данным, столкнулись грузовик и Lada Granta. В результате лобового столкновения пострадали и были госпитализированы 68-летний водитель легкового автомобиля, а также его пассажирка. В больнице от полученных травм водитель скончался.

По данным Госавтоинспекции Карелии, а легковом автомобиле находились жители Ульяновской области.

На месте аварии работали сотрудники МЧС - пожарно-спасательное подразделение Лоухского района (5 человек, 1 единица техники).

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства аварии выясняются.

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