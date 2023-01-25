Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

В Госавтоинспекции республики сообщили подробности аварии в Сегежском районе.

ДТП произошло 10 февраля на 699 километре трассы «Кола» в Сегежском районе Карелии. Об этом рассказали в ГИБДД республики.

В 19.15 на дороге столкнулись автомобили ВАЗ-2121 и Toyota Funcargo, двигавшиеся во встречных направлениях. Автомобили разбились, а 60-летний водитель отечественной машины от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее также 10 февраля в Сегежском районе на трассе «Кола» столкнулись «Нива» и тягач.