Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии (ВИДЕО)

В Кондопожском районе автомобиль сбил человека.

Смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в деревне Сопоха Кондопожского района.

Последствия аварии были зафиксированы очевидцами, видео выложены в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Тойота Королла, человек лежит, насмерть, видимо. Но тут неудивительно, освещение такое, люди ходят в темной одежде», — комментирует видео его автор.

В Госавтоинспекции Карелии «Столице на Онего» подтвердили эту информацию. Пешеход погиб на месте в результате наезда, обстоятельства в настоящий момент уточняются.